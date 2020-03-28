Премьер Армении оценил ситуацию с распространением COVID-19

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян оценил ситуацию с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в стране.
Премьер Армении оценил ситуацию с распространением COVID-19
  • © Алексей Даничев
  • РИА Новости

«Мы эту неделю должны строго соблюдать ограничения, установленные комендатурой, чтобы удержать распространение коронавируса под контролем и не подвергать нашу систему здравоохранения непомерным нагрузкам», — приводит РИА Новости его слова в ходе видеообращения на странице в Facebook.

Пашинян заявил, что за последние 24 часа в Армении выявили примерно 35 новых случаев заражения COVID-19.

Ранее сообщалось, что полиция Армении привлекла около 1,9 тыс. человек к административной ответственности за нарушение карантина. 

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