Зеленский произвёл ключевые перестановки в армии Украины

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о назначениях на ключевые посты в армии Украины.

Об этом сообщает «112 Украина» со ссылкой на пресс-службу украинского президента.

Так, например, Зеленский назначил Руслана Хомчака главнокомандующим Вооружёнными силами Украины (ВСУ), а новым главой Генштаба Украины был назначен бывший заместитель Хомчака — Сергей Корнийчук.

Вместе с этим украинский лидер назначил Сергея Наева командующим Объединёнными силами Вооружённых сил Украины (ООС).

Ранее Зеленский назначил Александра Якушева новым заместителем главы Службы безопасности Украины.