Зеленский произвёл ключевые перестановки в армии Украины

Короткая ссылка
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о назначениях на ключевые посты в армии Украины.
Зеленский произвёл ключевые перестановки в армии Украины
  • @zelenskyyua
  • Twitter

Об этом сообщает «112 Украина» со ссылкой на пресс-службу украинского президента.

Так, например, Зеленский назначил Руслана Хомчака главнокомандующим Вооружёнными силами Украины (ВСУ), а новым главой Генштаба Украины был назначен бывший заместитель Хомчака — Сергей Корнийчук.

Вместе с этим украинский лидер назначил Сергея Наева командующим Объединёнными силами Вооружённых сил Украины (ООС).

Ранее Зеленский назначил Александра Якушева новым заместителем главы Службы безопасности Украины.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить