Зеленский произвёл ключевые перестановки в армии Украины
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Об этом сообщает «112 Украина» со ссылкой на пресс-службу украинского президента.
Так, например, Зеленский назначил Руслана Хомчака главнокомандующим Вооружёнными силами Украины (ВСУ), а новым главой Генштаба Украины был назначен бывший заместитель Хомчака — Сергей Корнийчук.
Вместе с этим украинский лидер назначил Сергея Наева командующим Объединёнными силами Вооружённых сил Украины (ООС).
Ранее Зеленский назначил Александра Якушева новым заместителем главы Службы безопасности Украины.