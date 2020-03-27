В Узбекистане ужесточили карантинные меры

Власти Узбекистана ужесточили карантинные меры из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб при кабмине Узбекистана, теперь жителям страны разрешается выходить на улицу только для покупки продуктов и лекарств. Также вводится социальная дистанция между людьми в два метра.

«В целях охраны здоровья жителей республики предписывается не выходить на улицу без крайней необходимости, жители могут покинуть дома только для того, чтобы купить продукты или лекарства», — указывается в заявлении.

Уточняется, что данное ограничение не распространяется на сотрудников государственных и общественных организаций, выполняющих свои обязанности.

Ранее в Министерстве внутренних дел Украины заявили о готовности применять технические средства для контроля местоположения украинцев, если эпидемия коронавирусной инфекции COVID-19 будет быстро распространяться.