Минтранс Белоруссии заявил, что «Белавиа» продолжит полёты в Москву

В Министерстве транспорта и коммуникаций Белоруссии сообщили, что белорусская авиакомпания «Белавиа» продолжит полёты из Минска в Москву, несмотря на решение России о прекращении полётов из российских аэропортов с 27 марта.

«Департаментом по авиации Минтранса получено уведомление от российской стороны о продолжении полётов «Белавиа» в Москву», — приводит ТАСС сообщение белорусского Минтранса.

Накануне белорусское Министерство транспорта и коммуникаций заявило, что Белоруссия и Россия должны сохранить авиационное сообщение между странами, несмотря на непростую ситуацию, связанную с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

Россия приняла решение о прекращении регулярных и чартерных полётов из российских аэропортов и в обратном направлении с 27 марта.