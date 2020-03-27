Минтранс Белоруссии заявил, что «Белавиа» продолжит полёты в Москву

Короткая ссылка
В Министерстве транспорта и коммуникаций Белоруссии сообщили, что белорусская авиакомпания «Белавиа» продолжит полёты из Минска в Москву, несмотря на решение России о прекращении полётов из российских аэропортов с 27 марта.
Минтранс Белоруссии заявил, что «Белавиа» продолжит полёты в Москву
  • Reuters

«Департаментом по авиации Минтранса получено уведомление от российской стороны о продолжении полётов «Белавиа» в Москву», — приводит ТАСС сообщение белорусского Минтранса.

Накануне белорусское Министерство транспорта и коммуникаций заявило, что Белоруссия и Россия должны сохранить авиационное сообщение между странами, несмотря на непростую ситуацию, связанную с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

Россия приняла решение о прекращении регулярных и чартерных полётов из российских аэропортов и в обратном направлении с 27 марта.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить