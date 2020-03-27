Минтранс Белоруссии заявил, что «Белавиа» продолжит полёты в Москву
- Reuters
«Департаментом по авиации Минтранса получено уведомление от российской стороны о продолжении полётов «Белавиа» в Москву», — приводит ТАСС сообщение белорусского Минтранса.
Накануне белорусское Министерство транспорта и коммуникаций заявило, что Белоруссия и Россия должны сохранить авиационное сообщение между странами, несмотря на непростую ситуацию, связанную с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
Россия приняла решение о прекращении регулярных и чартерных полётов из российских аэропортов и в обратном направлении с 27 марта.