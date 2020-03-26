Минтранс Белоруссии предложил России сохранить авиасообщение
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- globallookpress.com
«Белорусская сторона придерживается позиции сохранения авиасообщения между Республикой Беларусь и Российской Федерацией с учётом тесных взаимоотношений двух государств», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы белорусского Минтранса.
Россия приняла решение о прекращении регулярных и чартерных полётов из российских аэропортов и в обратном направлении с 27 марта.
Также правительство России поручило Министерству транспорта и Росавиации с 26 марта организовать досмотр в аэропортах всех россиян, прилетающих из стран, где зафиксированы случаи заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.