Минтранс Белоруссии предложил России сохранить авиасообщение

Белорусское Министерство транспорта и коммуникаций заявило, что Белоруссия и Россия должны сохранить авиационное сообщение между странами, несмотря на непростую ситуацию, связанную с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

«Белорусская сторона придерживается позиции сохранения авиасообщения между Республикой Беларусь и Российской Федерацией с учётом тесных взаимоотношений двух государств», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы белорусского Минтранса.

Россия приняла решение о прекращении регулярных и чартерных полётов из российских аэропортов и в обратном направлении с 27 марта.

Также правительство России поручило Министерству транспорта и Росавиации с 26 марта организовать досмотр в аэропортах всех россиян, прилетающих из стран, где зафиксированы случаи заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.