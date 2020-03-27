В НБУ оценили вероятность получения Украиной денег от МВФ

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Заместитель председателя Национального банка Украины (НБУ) Олег Чурий прогнозирует положительное решение Международного валютного фонда (МВФ) по поводу выделения денег украинской стороне.
В НБУ оценили вероятность получения Украиной денег от МВФ
  • Reuters

Об этом он заявил в эфире телеканала «Украина 24», сообщает пресс-служба регулятора.

«Мы ожидаем положительного решения МВФ о финансировании Украины. Один из необходимых для этого законопроектов — по функционированию банковской системы — уже зарегистрирован в Раде. Остаётся только проголосовать», — указал он.

По его словам, программа МВФ откроет путь к связанному финансированию от Еврокомиссии и Всемирного банка.

Ранее сообщалось, что Украина может получить финансовую помощь от МВФ в размере $10 млрд.

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