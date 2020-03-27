В НБУ оценили вероятность получения Украиной денег от МВФ
- Reuters
Об этом он заявил в эфире телеканала «Украина 24», сообщает пресс-служба регулятора.
«Мы ожидаем положительного решения МВФ о финансировании Украины. Один из необходимых для этого законопроектов — по функционированию банковской системы — уже зарегистрирован в Раде. Остаётся только проголосовать», — указал он.
По его словам, программа МВФ откроет путь к связанному финансированию от Еврокомиссии и Всемирного банка.
Ранее сообщалось, что Украина может получить финансовую помощь от МВФ в размере $10 млрд.