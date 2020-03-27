В НБУ оценили вероятность получения Украиной денег от МВФ

Заместитель председателя Национального банка Украины (НБУ) Олег Чурий прогнозирует положительное решение Международного валютного фонда (МВФ) по поводу выделения денег украинской стороне.

Об этом он заявил в эфире телеканала «Украина 24», сообщает пресс-служба регулятора.

«Мы ожидаем положительного решения МВФ о финансировании Украины. Один из необходимых для этого законопроектов — по функционированию банковской системы — уже зарегистрирован в Раде. Остаётся только проголосовать», — указал он.

По его словам, программа МВФ откроет путь к связанному финансированию от Еврокомиссии и Всемирного банка.

Ранее сообщалось, что Украина может получить финансовую помощь от МВФ в размере $10 млрд.