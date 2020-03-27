В переговорах МВФ и Украины достигнут прогресс

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Международный валютный фонд и Украина добились прогресса в переговорах по вопросу о финансовой поддержке украинской стороны.
В переговорах МВФ и Украины достигнут прогресс
  • Reuters

«На уходящей неделе был достигнут очень хороший прогресс в обсуждениях с украинскими властями по новому соглашению о расширенном кредитовании», — цитирует РИА Новости директора-распорядителя МВФ Кристалину Георгиеву.

Отмечается, что продвижению переговоров поможет принятие законов по улучшению рамок банковской санации и по земельной реформе.

Ранее сообщалось, что Украина может получить финансовую помощь от Международного валютного фонда (МВФ) в размере $10 млрд.

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