В переговорах МВФ и Украины достигнут прогресс
- Reuters
«На уходящей неделе был достигнут очень хороший прогресс в обсуждениях с украинскими властями по новому соглашению о расширенном кредитовании», — цитирует РИА Новости директора-распорядителя МВФ Кристалину Георгиеву.
Отмечается, что продвижению переговоров поможет принятие законов по улучшению рамок банковской санации и по земельной реформе.
Ранее сообщалось, что Украина может получить финансовую помощь от Международного валютного фонда (МВФ) в размере $10 млрд.