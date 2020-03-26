Число заражений коронавирусом в Узбекистане достигло 75

Минздрав Узбекистана сообщил, что число заражённых коронавирусом COVID-19 в республике увеличилось до 75.

Reuters

«Число установленных больных с COVID-19 на 00:00 (22:00 мск) увеличилось ещё на десять и достигло 75», — приводит Интерфакс сообщение министерства. В числе заражённых коронавирусом 11 человек являются работниками клиники Научно-исследовательского института вирусологии. У 13 больных наблюдаются признаки пневмонии, состояние четверых оценивается как тяжёлое. Власти Узбекистана приняли решение с 23 марта закрыть границу из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Также Ташкент прекратил транспортное сообщение с регионами Узбекистана.