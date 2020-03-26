Число заражений коронавирусом в Узбекистане достигло 75

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Минздрав Узбекистана сообщил, что число заражённых коронавирусом COVID-19 в республике увеличилось до 75.
Число заражений коронавирусом в Узбекистане достигло 75
  • Reuters

«Число установленных больных с COVID-19 на 00:00 (22:00 мск) увеличилось ещё на десять и достигло 75», — приводит Интерфакс сообщение министерства.

В числе заражённых коронавирусом 11 человек являются работниками клиники Научно-исследовательского института вирусологии.

У 13 больных наблюдаются признаки пневмонии, состояние четверых оценивается как тяжёлое.

Власти Узбекистана приняли решение с 23 марта закрыть границу из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Также Ташкент прекратил транспортное сообщение с регионами Узбекистана.

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