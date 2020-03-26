На Украине пообещали лечить первых лиц от коронавируса в общих палатах

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Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что все первые лица государства в случае заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 будут проходить лечение в общих палатах. Об этом он сказал в ходе видеообращения, которое транслировал телеканал «112 Украина».
На Украине пообещали лечить первых лиц от коронавируса в общих палатах
  • Reuters

«У нас не «совок», и не будет никаких люксовых палат для членов ЦК», — заявил Зеленский.

По его словам, ни у одного политика или бизнесмена в государственных и коммунальных больницах Украины не будет лучших условий, чем у остальных украинцев.

«Вы будете находится именно в тех палатах, в тех больницах, которые за 28 лет вы построили в этой стране», — заявил он.

Зеленский добавил, что исключений не будет и для первых лиц Украины, в том числе для президента, премьер-министра и председателя Верховной рады. 

Украинский президент поручил главе правительства страны Денису Шмыгалю решить вопрос VIP-палат в больницах.

Ранее Зеленский объявил о закрытии границы Украины с 27 марта, в том числе для своих граждан.

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