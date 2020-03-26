На Украине пообещали лечить первых лиц от коронавируса в общих палатах
- Reuters
«У нас не «совок», и не будет никаких люксовых палат для членов ЦК», — заявил Зеленский.
По его словам, ни у одного политика или бизнесмена в государственных и коммунальных больницах Украины не будет лучших условий, чем у остальных украинцев.
«Вы будете находится именно в тех палатах, в тех больницах, которые за 28 лет вы построили в этой стране», — заявил он.
Зеленский добавил, что исключений не будет и для первых лиц Украины, в том числе для президента, премьер-министра и председателя Верховной рады.
Украинский президент поручил главе правительства страны Денису Шмыгалю решить вопрос VIP-палат в больницах.
Ранее Зеленский объявил о закрытии границы Украины с 27 марта, в том числе для своих граждан.