В Киеве ужесточили карантинные меры
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Об этом сообщает «112 Украина».
«В магазинах и аптеках мы вводим дополнительные правила, ограничения по количеству посетителей. В помещениях должен находиться один покупатель на 10 кв. м площади магазина. Владельцы магазинов и аптек должны придерживаться этих ограничений», — сказал он.
Кроме того, мэр сообщил, что доставка продуктов питания, лекарств и так далее в учреждения социальной сферы будет осуществляться в обычном режиме.
Ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что общественный транспорт в Киеве с 22 марта полностью прекратит свою работу в рамках ужесточения карантинных мер.