Бганба поздравил кандидата в президенты Абхазии Бжанию
- РИА Новости
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«Валерий Бганба поздравил кандидата в президенты Республики Абхазия Аслана Бжанию с предварительными результатами выборов в телефонном разговоре», — приводит ТАСС сообщение кабмина Абхазии.
Ранее Адгур Ардзинба сообщил своим сторонникам, что признаёт победу своего оппонента оппозиционера Аслана Бжании на выборах президента Абхазии.
В ЦИК Абхазии заявили об отсутствии нарушений на выборах президента республики, которые состоялись 22 марта.