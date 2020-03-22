Бганба поздравил кандидата в президенты Абхазии Бжанию

Исполняющий обязанности президента Абхазии Валерий Бганба поздравил кандидата в президенты страны Аслана Бжанию с предварительной победой на выборах.

«Валерий Бганба поздравил кандидата в президенты Республики Абхазия Аслана Бжанию с предварительными результатами выборов в телефонном разговоре», — приводит ТАСС сообщение кабмина Абхазии.

Ранее Адгур Ардзинба сообщил своим сторонникам, что признаёт победу своего оппонента оппозиционера Аслана Бжании на выборах президента Абхазии.

В ЦИК Абхазии заявили об отсутствии нарушений на выборах президента республики, которые состоялись 22 марта.