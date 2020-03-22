В ЦИК Абхазии заявили об отсутствии нарушений на выборах президента
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- РИА Новости
«Официально заявленных нарушений на выборах президента Абхазии нет, никаких жалоб не поступало», — приводит РИА Новости слова главы ЦИК республики Тамаза Гогии.
Он отметил, что явка превысила необходимые 50%.
Окончательные данные по явке будут объявлены в понедельник в 11:00 по местному времени (совпадает с мск).
Оппозиционер Аслан Бжания лидирует на выборах президента Абхазии с 60% после обработки нескольких тысяч бюллетеней. Об этом сообщил пресс-секретарь штаба Бжании Алхас Чолокуа.
Ранее сообщалось, что выборы президента Абхазии признаны состоявшимися.