В ЦИК Абхазии заявили об отсутствии нарушений на выборах президента республики, которые состоялись 22 марта.

«Официально заявленных нарушений на выборах президента Абхазии нет, никаких жалоб не поступало», — приводит РИА Новости слова главы ЦИК республики Тамаза Гогии.

Он отметил, что явка превысила необходимые 50%.

Окончательные данные по явке будут объявлены в понедельник в 11:00 по местному времени (совпадает с мск).

Оппозиционер Аслан Бжания лидирует на выборах президента Абхазии с 60% после обработки нескольких тысяч бюллетеней. Об этом сообщил пресс-секретарь штаба Бжании Алхас Чолокуа.

Ранее сообщалось, что выборы президента Абхазии признаны состоявшимися.