«Белавиа» приостанавливает полёты в Калининград и Петербург

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Белорусская авиакомпания «Белавиа» приостанавливает с 23 марта полёты из Минска в Калининград и Санкт-Петербург.
«Белавиа» приостанавливает полёты в Калининград и Петербург
  • globallookpress.com

«В связи с решением Росавиации о временном ограничении на осуществление пассажирских авиаперевозок на территории России авиакомпания «Белавиа» приостанавливает выполнение полётов по следующим маршрутам — Санкт-Петербург и Калининград — с 23 марта по 10 апреля», — сказано в сообщении авиакомпании на странице в Facebook.

Ранее «Белавиа» приостановила полёты в ряд стран Европы и Азии, в том числе временно прекратила полёты в ряд городов России и аэропорт Жуковский.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко раскритиковал белорусских туристов, которые уехали за границу после предупреждения о пандемии COVID-19.

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