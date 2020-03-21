Число инфицированных COVID-19 в Молдавии достигло 80 человек

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Министр здравоохранения, труда и социальной защиты Молдавии Виорика Думбрэвяну заявила, что за сутки в стране зарегистрировано 14 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, общее число инфицированных достигло 80.
Число инфицированных COVID-19 в Молдавии достигло 80 человек
  • РИА Новости

«Всего за сутки было протестировано 111 человек. Зарегистрировано 14 новых случаев заражения коронавирусом нового типа. Таким образом, число инфицированных COVID-19 лиц достигло 80 человек», — приводит Интерфакс её слова.

Отмечается, что в 11 случаях речь идёт о заражении внутри страны, а в трёх случаях инфицированные лица вернулись из-за границы.

18 марта сообщалось, что в Молдавии зафиксирован первый случай смерти от последствий заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. 

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