Число инфицированных COVID-19 в Молдавии достигло 80 человек
- РИА Новости
«Всего за сутки было протестировано 111 человек. Зарегистрировано 14 новых случаев заражения коронавирусом нового типа. Таким образом, число инфицированных COVID-19 лиц достигло 80 человек», — приводит Интерфакс её слова.
Отмечается, что в 11 случаях речь идёт о заражении внутри страны, а в трёх случаях инфицированные лица вернулись из-за границы.
18 марта сообщалось, что в Молдавии зафиксирован первый случай смерти от последствий заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.