Число заражённых коронавирусом в Азербайджане превысило 50 человек
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«В Азербайджане выявлено еще девять фактов заражения коронавирусом. Их состояние стабильное», — приводит РИА Новости сообщение оперативного штаба при правительстве Азербайджана.
Ранее коронавирус был выявлен у 44 человек в республике, десять из них выздоровели. Один человек умер.
В настоящее время 42 человека находятся под наблюдением врачей.
Ранее стало известно, что в Белоруссии число инфицированных коронавирусной инфекцией COVID-19 увеличилось до 76 человек.