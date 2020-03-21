Число заражённых коронавирусом в Азербайджане превысило 50 человек

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Общее число заражённых коронавирусом в Азербайджане составило 53 человека, за сутки число заболевших выросло на девять человек.
Число заражённых коронавирусом в Азербайджане превысило 50 человек
  • © Felix Kästle/dpa
  • globallookpress.com

«В Азербайджане выявлено еще девять фактов заражения коронавирусом. Их состояние стабильное», — приводит РИА Новости сообщение оперативного штаба при правительстве Азербайджана.

Ранее коронавирус был выявлен у 44 человек в республике, десять из них выздоровели. Один человек умер. 

В настоящее время 42 человека находятся под наблюдением врачей.

Ранее стало известно, что в Белоруссии число инфицированных коронавирусной инфекцией COVID-19 увеличилось до 76 человек.

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