В ГП Украины заявили о новом подозреваемом по делу «майдана»

Бывший руководитель подразделения МВД по Киеву стал новым подозреваемым по уголовному делу о гибели людей на «майдане» 20 февраля 2014 года. Об этом сообщили в Генпрокуратуре Украины.

«При процессуальном руководстве офиса генерального прокурора следователями ГБР сообщено о подозрении бывшему начальнику отдела обеспечения массовых мероприятий управления общественной безопасности ГУ МВД Украины в г. Киеве в незаконном препятствовании проведению 30 ноября 2013 года мирных собраний граждан на майдане Независимости в г. Киеве», — приводит заявление пресс-службы РИА Новости.

По версии следствия, действия экс-главы подразделения МВД Киева привели к тому, что «неустановленные сотрудники спецподразделения «Беркут» и военнослужащие внутренних войск МВД Украины вытеснили от монумента Независимости... около 300 участников собрания, тем самым прекратив их участие в мирном собрании».

В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

В конце февраля стало известно, что Государственное бюро расследований (ГБР) Украины создаёт управление по расследованию преступлений, совершённых во время «майдана» в 2013―2014 годах.