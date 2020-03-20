Мэр Харькова призвал возобновить работу метро

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Мэр Харькова Геннадий Кернес в письменном обращении к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю призвал возобновить работу метро в городе в ограниченном режиме на фоне сложной ситуации с перевозками.
Мэр Харькова призвал возобновить работу метро
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Об этом сообщили в пресс-службе харьковского горсовета.

Там отметили, что из-за закрытия метро жители Харькова перекрывают транспортные магистрали, применяют физическое насилие к водителям, а также проявляют вандализм в наземном транспорте.

Кроме того, из-за сверхнормативных нагрузок транспорта водителям выписаны штрафы, в результате чего многие из них отказались выходить на работу, что привело к «транспортному коллапсу».

«Учитывая, что городской наземный пассажирский транспорт сегодня не в состоянии обеспечить пассажиропоток метрополитена вследствие недостатка необходимого количества водителей и подвижного состава, считаем необходимым восстановить перевозки населения», — говорится в обращении мэра Харькова.

С 18 марта на Украине приостановлена работа метро, а также прекращены железнодорожные, авиационные, автобусные междугородные и межобластные перевозки из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

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