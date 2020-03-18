СК возбудил дело по факту нападения на посольство России в Киеве

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Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту нападения радикалов на посольство в Киеве 14 марта.
СК возбудил дело по факту нападения на посольство России в Киеве
  • © Алексей Вовк
  • РИА Новости

«Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 360 и ст. 329 УК России («Нападение на лиц и учреждения, которые пользуются международной защитой, и надругательство над государственным флагом России»)», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Согласно данным следователей, 14 марта в Киеве радикально настроенные лица обстреляли здание российского посольства пиротехническими изделиями и совершили противоправные действия в отношении государственного флага России.

В связи с инцидентом Министерство иностранных дел России направило ноту протеста в украинское дипведомство.

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