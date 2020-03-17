Песков: Путин и Лукашенко не говорили накануне по телефону

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский и белорусский лидеры Владимир Путин и Александр Лукашенко не разговаривали накануне по телефону.
Песков: Путин и Лукашенко не говорили накануне по телефону
  • РИА Новости

«Насколько мне известно, вчера разговора не было. Будет ли разговор сегодня или нет, я пока не располагаю информацией, пока в планах президента нет, сегодня достаточно напряжённый рабочий день», — сказал Песков.

При этом он отметил, что Путин и Лукашенко «созваниваются часто, они это могут делать весьма оперативно в течение дня».

Накануне Лукашенко заявил, что намерен обсудить с Путиным решение правительства России о закрытии границы с республикой.

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