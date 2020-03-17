МИД Латвии вызвал посла Польши из-за закрытия границ

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МИД Латвии вызвал посла Польши Монику Михалишин в связи с тем, что граждане Латвии застряли на границе Германии и Польши из-за закрытия границ последней в связи с распространением коронавирусной инфекции.
МИД Латвии вызвал посла Польши из-за закрытия границ
  • © Victor Lisitsyn
  • globallookpress.com

Об этом глава латвийского дипведомства Эдгарс Ринкевичс сообщил в своём Facebook.

МИД Латвии заявлял, что из-за решения властей Польши закрыть границы в Латвию не могут вернуться 550 человек.

В подобную ситуацию также попали граждане Литвы и Эстонии.

Отмечается, что для эвакуации граждан Латвии из Германии будут задействованы паромы.

Ранее Польша закрыла границы страны и запретила въезд иностранцам. Кроме того, польская национальная авиакомпания LOT остановила выполнение рейсов за рубеж. LOT запланировала 111 рейсов для эвакуации поляков на родину. По возвращении домой они должны будут пройти 14-дневный карантин.

 

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