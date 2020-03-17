Украина закрыла КПП на границе с Крымом из-за коронавируса
- РИА Новости
- © Владислав Сергиенко
Соответствующее сообщение опубликовано на странице министерства в Facebook.
Ограничения не будут касаться «пропуска граждан Украины и членов их семей, лиц с целью обеспечения защиты национальных интересов или в связи с выполнением международных обязательств, а также представителей дипломатических учреждений и гуманитарных миссий».
Кроме того, ограничения не затронут транспортные средства, груз и иное имущество вышеупомянутых лиц, заявили в ведомстве.
Ранее Рада ужесточила ответственность за нарушение карантина на Украине.
Крым стал российским регионом после проведённого в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.