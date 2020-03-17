Украина закрыла КПП на границе с Крымом из-за коронавируса

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Украина до 3 апреля прекратила работу контрольных пунктов въезда и выезда на границе с Крымом из-за коронавируса. Об этом заявили в украинском Министерстве по делам временно оккупированных территорий.
Украина закрыла КПП на границе с Крымом из-за коронавируса
  • РИА Новости
  • © Владислав Сергиенко

Соответствующее сообщение опубликовано на странице министерства в Facebook.

Ограничения не будут касаться «пропуска граждан Украины и членов их семей, лиц с целью обеспечения защиты национальных интересов или в связи с выполнением международных обязательств, а также представителей дипломатических учреждений и гуманитарных миссий».

Кроме того, ограничения не затронут транспортные средства, груз и иное имущество вышеупомянутых лиц, заявили в ведомстве.

Ранее Рада ужесточила ответственность за нарушение карантина на Украине.

Крым стал российским регионом после проведённого в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

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