Украина осуществила транзит газа между странами Евросоюза

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Украина впервые осуществила транзит газа между странами Евросоюза по маршруту Венгрия — Словакия.
Украина осуществила транзит газа между странами Евросоюза
  • РИА Новости

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на компанию «Оператор ГТС Украины».

Отмечается, что немецкий энергетический трейдер заказал транспортировку природного газа через Украину по маршруту Венгрия — Словакия. 

«После подписания нового транзитного транспортного соглашения с «Газпромом» и новых межоператорских соглашений с операторами ГТС смежных европейских стран «Оператор ГТС Украины» активно внедряет новые транспортные услуги для украинских и зарубежных заказчиков», — говорится в сообщении.

Отмечается, что новая услуга транзита на короткие расстояния short-haul позволяет заказчикам транспортных услуг транспортировать газ между европейским странами через территорию Украины.

Ранее глава Министерства энергетики и окружающей среды Украины Алексей Оржель заявил, что украинская сторона ведёт переговоры с США по поводу импорта значительных объёмов американского газа через инфраструктуру Польши.

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