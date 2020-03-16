Эксперт прокомментировал закрытие границы России с Белоруссией

Белорусский политолог Дмитрий Болкунец прокомментировал закрытие границы России с Белоруссией.

«Мне кажется, эта мера вполне очевидная, и продиктована она последними событиями, которые происходят в Европе и во всём мире с коронавирусом», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, речь идёт о временном закрытии границ для граждан, что происходит по всей Европе.

Как отметил Болкунец, в некоторых странах закрывают передвижение даже между городами.

«Это вынужденная мера. Она создаёт определённые неудобства для граждан двух стран. Но я считаю, что для безопасности населения такие меры иногда дают эффект», — добавил он.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле рассчитывают на понимание со стороны Белоруссии относительно мер по закрытию границы с республикой в связи с распространением коронавируса.

Доцент кафедры экономической безопасности РАНХиГС Павел Грибов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил последствия от ситуации с коронавирусом для мировой экономики.