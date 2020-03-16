В Киеве усилили ограничения в связи с коронавирусом

Киевские власти ввели дополнительные ограничения в городе в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом говорится на сайте мэра города Виталия Кличко.

Уточняется, что в украинской столице максимально ограничивается проведение различных массовых мероприятий, а также работа предприятий общественного питания. Рестораны, кафе, бары и тому подобное смогут принимать лишь онлайн-заказы на доставку еды.

В городе также временно перестанут работать торговые центры, развлекательные заведения, парикмахерские и так далее.

Вместе с этим продуктовые и хозяйственные магазины, аптеки, АЗС и банкоматы продолжат свою работу в стандартном режиме.

Ранее Центр общественного здоровья Украины сообщил о двух новых случаях заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.

3 марта первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с распространением коронавируса.