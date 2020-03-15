Мишустин и Румас обсудили вопросы транзита в условиях коронавируса

Премьер-министры Белоруссии и России Сергей Румас и Михаил Мишустин обсудили в телефонном разговоре вопросы обеспечения транзита людей и грузоперевозок в условиях распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

Как передаёт БЕЛТА, Мишустин также проинформировал о новых мерах, которые будут приняты в России в связи с распространением коронавирусной инфекции.

«Стороны обсудили вопросы обеспечения транзитного перемещения людей и осуществления грузоперевозок в сложившейся ситуации, связанной с COVID-19», — говорится в сообщении.

Накануне сообщалось, что Мишустин и Румас обсудили ситуацию с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, а также экономическое сотрудничество двух стран.