Мишустин и премьер Белоруссии обсудили ситуацию с коронавирусом

Премьер-министры России и Белоруссии Михаил Мишустин и Сергей Румас обсудили ситуацию с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, а также экономическое сотрудничество двух стран.

РИА Новости