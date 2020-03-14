Мишустин и премьер Белоруссии обсудили ситуацию с коронавирусом
- РИА Новости
Об этом информирует пресс-служба российского правительства.
«Обсуждались актуальные вопросы российско-белорусского торгово-экономического сотрудничества, а также ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции», — указывается в заявлении.
Премьеры двух стран договорились поддерживать контакты по указанным вопросам и по другим темам, представляющим взаимный интерес.
Ранее глава российского правительства сообщил о создании в России координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией.