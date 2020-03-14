Мишустин и премьер Белоруссии обсудили ситуацию с коронавирусом

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Премьер-министры России и Белоруссии Михаил Мишустин и Сергей Румас обсудили ситуацию с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, а также экономическое сотрудничество двух стран.
Мишустин и премьер Белоруссии обсудили ситуацию с коронавирусом
  • РИА Новости

Об этом информирует пресс-служба российского правительства.

«Обсуждались актуальные вопросы российско-белорусского торгово-экономического сотрудничества, а также ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции», — указывается в заявлении.

Премьеры двух стран договорились поддерживать контакты по указанным вопросам и по другим темам, представляющим взаимный интерес.

Ранее глава российского правительства сообщил о создании в России координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией.

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