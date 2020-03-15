Порошенко вернулся из Испании на Украину

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Бывший президент Украины Пётр Порошенко вернулся из Испании на Украину в связи с закрытием авиасообщения в стране.
Порошенко вернулся из Испании на Украину
  • globallookpress.com
  • © Petro Poroshenko

Об этом сообщает издание «СТРАНА.ua».

Отмечается, что вместе с ним в киевский аэропорт прибыли трое его детей.

Уточняется, что на вопросы журналистов Порошенко отвечать не стал.

Ранее партия Петра Порошенко «Европейская солидарность» призвала украинского лидера Владимира Зеленского публично отреагировать на поездку депутатов от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» в Москву, назвав данный визит «сознательной провокацией» и предательством национальных интересов страны.

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