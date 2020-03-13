Помпео заявил, что США готовы немедленно поставлять Белоруссии нефть

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Госсекретарь США Майк Помпео в телефонном разговоре с главой МИД Белоруссии Владимиром Макеем подтвердил, что Вашингтон готов немедленно поставлять Минску нефть по конкурентным рыночным ценам.
Помпео заявил, что США готовы немедленно поставлять Белоруссии нефть
  • Reuters

«Госсекретарь подтвердил желание американских компаний немедленно начать продавать нефть Белоруссии по конкурентным рыночным ценам», — говорится в заявлении Госдепа.

Отмечается, что Помпео и Макей также обсудили потенциал увеличения двусторонних связей по линии бизнеса, в том числе и планы, чтобы в Минск позднее в этом году приехала независимо организованная высокопоставленная американская делегация по торговле.

Ранее о разговоре Макея и Помпео сообщил МИД Белоруссии.

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