Помпео заявил, что США готовы немедленно поставлять Белоруссии нефть
- Reuters
«Госсекретарь подтвердил желание американских компаний немедленно начать продавать нефть Белоруссии по конкурентным рыночным ценам», — говорится в заявлении Госдепа.
Отмечается, что Помпео и Макей также обсудили потенциал увеличения двусторонних связей по линии бизнеса, в том числе и планы, чтобы в Минск позднее в этом году приехала независимо организованная высокопоставленная американская делегация по торговле.
Ранее о разговоре Макея и Помпео сообщил МИД Белоруссии.