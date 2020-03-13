Глава МИД Белоруссии обсудил с Помпео вопросы энергетики
- © Владимир Песня
- РИА Новости
«Главы внешнеполитических ведомств обсудили итоги визита государственного секретаря США в Беларусь 1 февраля 2020 года», — приводит БЕЛТА сообщение белорусского МИД.
Отмечается, что стороны рассмотрели вопросы двустороннего взаимодействия, региональной и международной повестки дня, включая тематику энергетической безопасности.
Ранее Помпео после встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко заявил, что Вашингтон готов на 100% обеспечить Минск энергоресурсами по конкурентным ценам.