Глава МИД Белоруссии обсудил с Помпео вопросы энергетики

Министр иностранных дел Республики Беларусь Владимир Макей обсудил в телефонной беседе с госсекретарём США Майком Помпео вопросы сотрудничества двух стран.

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РИА Новости

«Главы внешнеполитических ведомств обсудили итоги визита государственного секретаря США в Беларусь 1 февраля 2020 года», — приводит БЕЛТА сообщение белорусского МИД. Отмечается, что стороны рассмотрели вопросы двустороннего взаимодействия, региональной и международной повестки дня, включая тематику энергетической безопасности. Ранее Помпео после встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко заявил, что Вашингтон готов на 100% обеспечить Минск энергоресурсами по конкурентным ценам.