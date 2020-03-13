Лукашенко рассказал о роли милиции в борьбе с коронавирусом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, принимая с докладом министра внутренних дел Юрия Караева, рассказал о роли белорусской милиции в борьбе с коронавирусной инфекцией в стране.

«Без милиции мы никак. Но не надо никого хватать, не надо никого напрягать. Просто надо советовать людям, особенно старикам, где-то помочь, подсказать. Если кому-то надо, хлебушка и молока в магазине приобрести и отнести. Лучше пускай они побудут дома», — приводит БЕЛТА слова Лукашенко.

По его словам, белорусские медики успешно противостоят распространению инфекции.

«Эта зараза всегда у нас по весне, пусть не такая, а другая. Не развалив здравоохранение с советских времён, нам удаётся противостоять этому. Но ни в коем случае расслабляться нельзя. Паника только ухудшает ситуацию», — сказал он.

Лукашенко отметил, что белорусские власти ничего не скрывают, «чтобы не было паники».

По данным белорусского Минздрава на 13 марта, число случаев заражения COVID-19 в республике достигло 27.