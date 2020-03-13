Новак заявил об эффективности поставок нефти из России в Белоруссию
- РИА Новости
Он отметил, что Минэнерго России не располагает информацией о предложении Саудовской Аравии поставлять нефть в Белоруссию.
«Это рынок, на рынке могут быть различные предложения, на мой взгляд. Но я уверен, что наши компании и наши поставки, они более эффективны», — приводит РИА Новости его слова.
Ранее премьер-министр Белоруссии Сергей Румас заявил, что Минск намерен ежемесячно покупать не менее двух танкеров нефти с поставкой не из России.