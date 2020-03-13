Новак заявил об эффективности поставок нефти из России в Белоруссию

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Министр энергетики России Александр Новак заявил, что поставки нефти в Белоруссию из России более эффективны, чем поставки в республику из Саудовской Аравии.
Новак заявил об эффективности поставок нефти из России в Белоруссию
  • РИА Новости

Он отметил, что Минэнерго России не располагает информацией о предложении Саудовской Аравии поставлять нефть в Белоруссию.

«Это рынок, на рынке могут быть различные предложения, на мой взгляд. Но я уверен, что наши компании и наши поставки, они более эффективны», — приводит РИА Новости его слова.

Ранее премьер-министр Белоруссии Сергей Румас заявил, что Минск намерен ежемесячно покупать не менее двух танкеров нефти с поставкой не из России.

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