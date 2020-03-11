Политолог оценил заявление министра обороны Украины о стандартах НАТО

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Анна Лушникова
Политолог Иван Мезюхо прокомментировал в беседе с RT заявление главы Минобороны Украины Андрея Тарана о том, что армия страны не сможет в ближайшее время полностью перейти на стандарты НАТО.
Политолог оценил заявление министра обороны Украины о стандартах НАТО
  • Reuters

«Заявление действующего министра обороны Украины более правдиво, чем слова его предшественников, особенно тех, кто занимал свои посты во времена бывшего президента Петра Порошенко. Именно Порошенко заявлял о самой сильной армии на европейском континенте, при этом занимаясь не развитием ВС Украины, а антироссийской пропагандой. Конечно, украинская армия не соответствует стандартам НАТО. Странно, что до этого очевидный политическим и военным аналитикам факт не признавали», — считает эксперт.

По мнению эксперта, новый министр обороны Украины продолжит риторику необходимости взаимодействия Киева и Североатлантического альянса.

«Но в ближайшее время каких-то реальных шагов НАТО навстречу Украине не будет. Об углублённой интеграции ВС Украины в альянс речи идти не будет», — заключил Мезюхо.

Ранее Таран заявил, что армия Украины не сможет в ближайшее время полностью перейти на стандарты НАТО.

По мнению главы Минобороны, вместо перехода необходимо «максимальное обеспечение способности ВС Украины взаимодействовать с силами альянса».

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