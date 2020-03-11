Политолог оценил заявление министра обороны Украины о стандартах НАТО

Политолог Иван Мезюхо прокомментировал в беседе с RT заявление главы Минобороны Украины Андрея Тарана о том, что армия страны не сможет в ближайшее время полностью перейти на стандарты НАТО.

«Заявление действующего министра обороны Украины более правдиво, чем слова его предшественников, особенно тех, кто занимал свои посты во времена бывшего президента Петра Порошенко. Именно Порошенко заявлял о самой сильной армии на европейском континенте, при этом занимаясь не развитием ВС Украины, а антироссийской пропагандой. Конечно, украинская армия не соответствует стандартам НАТО. Странно, что до этого очевидный политическим и военным аналитикам факт не признавали», — считает эксперт.

По мнению эксперта, новый министр обороны Украины продолжит риторику необходимости взаимодействия Киева и Североатлантического альянса.

«Но в ближайшее время каких-то реальных шагов НАТО навстречу Украине не будет. Об углублённой интеграции ВС Украины в альянс речи идти не будет», — заключил Мезюхо.

Ранее Таран заявил, что армия Украины не сможет в ближайшее время полностью перейти на стандарты НАТО.

По мнению главы Минобороны, вместо перехода необходимо «максимальное обеспечение способности ВС Украины взаимодействовать с силами альянса».