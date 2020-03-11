В Киеве объяснили меры по коронавирусу

Первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник объяснил проведение в столице Украины ограничительно-профилактических мероприятий.

«Это не карантин, это ограничительно-профилактические мероприятия», — приводит УНИАН слова Поворозника.

Он отметил, что «решено ограничить проведение массовых мероприятий, таких как спортивные мероприятия, концерты, семинары и т. п., когда количество присутствующих на них будет более 60 человек».

Он напомнил, что решение предусматривает ограничение учебного процесса, а также массовых мероприятий.

Ранее сообщалось, что правительство Украины ввело ограничения на проведение массовых мероприятий на всей территории страны с 12 марта до 3 апреля из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Во всех учебных заведениях вводится трёхнедельный карантин.