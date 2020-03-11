В Киеве объяснили меры по коронавирусу

Короткая ссылка
Первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник объяснил проведение в столице Украины ограничительно-профилактических мероприятий.
В Киеве объяснили меры по коронавирусу
  • Reuters

«Это не карантин, это ограничительно-профилактические мероприятия», — приводит УНИАН слова Поворозника.

Он отметил, что «решено ограничить проведение массовых мероприятий, таких как спортивные мероприятия, концерты, семинары и т. п., когда количество присутствующих на них будет более 60 человек».

Он напомнил, что решение предусматривает ограничение учебного процесса, а также массовых мероприятий.

Ранее сообщалось, что правительство Украины ввело ограничения на проведение массовых мероприятий на всей территории страны с 12 марта до 3 апреля из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Во всех учебных заведениях вводится трёхнедельный карантин.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить