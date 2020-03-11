Путин: США заинтересованы в существовании Украины за счёт России

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Российский президент Владимир Путин в интервью ТАСС отметил, что, несмотря на то что США взяли Украину под внешнее управление, они заинтересованы в том, чтобы страну также обеспечивала Россия.
Путин: США заинтересованы в существовании Украины за счёт России
  • © Сергей Гунеев
  • РИА Новости

«Они Украину там обхаживают и взяли её под внешнее управление, но хотят, чтобы Украина существовала в том числе и за наши деньги. Сами не хотят им деньги давать. За счёт транзитных денег, чтобы Украина хоть чего-то там получала от нас», — пояснил глава государства в рамках проекта «20 вопросов Владимиру Путину».

Лидер России также выразил мнение, что антироссийские санкции США следовало бы отменить после заключения нового транзитного соглашения между Россией и Украиной.

Ранее Путин назвал целью санкций США против «Северного потока — 2» создание конкурентных преимуществ американскому сжиженному газу во вред интересам потребителей в Европе.

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