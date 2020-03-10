Суд избрал меру пресечения депутату Рады по делу об угрозах Зеленскому

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Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде личного обязательства депутату Верховной рады Софии Федине по делу об угрозе убийством президенту Владимиру Зеленскому.
Суд избрал меру пресечения депутату Рады по делу об угрозах Зеленскому
  • РИА Новости

Об этом сообщают «Украинские новости».

«Печерский районный суд Киева избрал депутату Верховной рады Софии Федине личное обязательство без запрета выезжать за границу, о чём суд просил прокурор», — пишет агентство.

Вместе с этим на парламентария были возложены определённые обязательства, в частности, являться к следователю, прокурору и в суд по первому требованию, а также не выезжать из Киева и области без их разрешения.

Ранее Государственное бюро расследований (ГБР) Украины вручило Федине подозрение, касающееся дела об угрозах Зеленскому.

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