Суд избрал меру пресечения депутату Рады по делу об угрозах Зеленскому
- РИА Новости
Об этом сообщают «Украинские новости».
«Печерский районный суд Киева избрал депутату Верховной рады Софии Федине личное обязательство без запрета выезжать за границу, о чём суд просил прокурор», — пишет агентство.
Вместе с этим на парламентария были возложены определённые обязательства, в частности, являться к следователю, прокурору и в суд по первому требованию, а также не выезжать из Киева и области без их разрешения.
Ранее Государственное бюро расследований (ГБР) Украины вручило Федине подозрение, касающееся дела об угрозах Зеленскому.