Суд избрал меру пресечения депутату Рады по делу об угрозах Зеленскому

Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде личного обязательства депутату Верховной рады Софии Федине по делу об угрозе убийством президенту Владимиру Зеленскому.

Об этом сообщают «Украинские новости».

«Печерский районный суд Киева избрал депутату Верховной рады Софии Федине личное обязательство без запрета выезжать за границу, о чём суд просил прокурор», — пишет агентство.

Вместе с этим на парламентария были возложены определённые обязательства, в частности, являться к следователю, прокурору и в суд по первому требованию, а также не выезжать из Киева и области без их разрешения.

Ранее Государственное бюро расследований (ГБР) Украины вручило Федине подозрение, касающееся дела об угрозах Зеленскому.