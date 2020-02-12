Депутату Рады вручили подозрение по делу об угрозах Зеленскому

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины вручило депутату Верховной рады Софии Федине подозрение, касающееся дела об угрозах президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Об этом сообщает «112 Украина» со ссылкой на заявление парламентария агентству УНН.

«По результатам вручения подозрения имею повестку на допрос», — сказала она.

Следователи расследуют дело по статье «Угроза убийством в отношении президента Украины».

В сентябре 2019 года директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский сообщил в Facebook, что неизвестные осквернили памятник, установленный на месте массового убийства евреев, и оставили записку с угрозой в адрес Зеленского.