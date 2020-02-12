Депутату Рады вручили подозрение по делу об угрозах Зеленскому

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Государственное бюро расследований (ГБР) Украины вручило депутату Верховной рады Софии Федине подозрение, касающееся дела об угрозах президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Депутату Рады вручили подозрение по делу об угрозах Зеленскому
  • РИА Новости

Об этом сообщает «112 Украина» со ссылкой на заявление парламентария агентству УНН.

«По результатам вручения подозрения имею повестку на допрос», — сказала она.

Следователи расследуют дело по статье «Угроза убийством в отношении президента Украины».

В сентябре 2019 года директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский сообщил в Facebook, что неизвестные осквернили памятник, установленный на месте массового убийства евреев, и оставили записку с угрозой в адрес Зеленского.

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