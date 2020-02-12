Депутату Рады вручили подозрение по делу об угрозах Зеленскому
- РИА Новости
Об этом сообщает «112 Украина» со ссылкой на заявление парламентария агентству УНН.
«По результатам вручения подозрения имею повестку на допрос», — сказала она.
Следователи расследуют дело по статье «Угроза убийством в отношении президента Украины».
В сентябре 2019 года директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский сообщил в Facebook, что неизвестные осквернили памятник, установленный на месте массового убийства евреев, и оставили записку с угрозой в адрес Зеленского.