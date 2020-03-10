Два участника «банды ГТА» получили 25 лет колонии в Таджикистане

Два участника «банды ГТА» Боир Гуломов и Муроджон Каримов осуждены в Таджикистане на 25 лет колонии за убийства, совершённые в России. Об этом сообщает пресс-служба российской Генпрокуратуры.

Как пишет РИА Новости, суд признал Гуломова и Каримова виновными в участии в банде, убийствах, разбойных нападениях и других преступлениях на территории России.

Ранее Гуломов и Каримов были объявлены в международный розыск.

Генпрокуратура России направила коллегам в Таджикистан материалы дела с запросом на уголовное преследование, так как законодательство Таджикистана не позволяет выдавать своих граждан в другие государства для привлечения к уголовной ответственности.

9 сентября 2019 года Верховный суд России оставил в силе пожизненные сроки для четырёх участников банды за разбой и убийства на подмосковных дорогах.

В «банду ГТА», которая орудовала в Подмосковье в 2012—2014 годах, входили не менее 15 выходцев из Средней Азии. Они убили в ходе разбойных нападений 17 человек и ранили ещё двух.