Верховный суд подтвердил пожизненные сроки участникам «банды ГТА»

Верховный суд России оставил в силе пожизненные сроки для четырёх участников «банды ГТА» за разбои и убийства на подмосковных дорогах. Об этом сообщает РИА Новости.

«Приговор Московского областного суда оставить без изменения, апелляционные жалобы адвокатов — без удовлетворения», — огласил решение судья.

Как отмечается, пятый член банды был приговорён к 20 годам колонии — этот срок также подтверждён ВС. Теперь приговор вступил в законную силу.

В «банду ГТА», которая орудовала в Подмосковье в 2012—2014 годах, входили не менее 15 выходцев из Средней Азии. Они убили в ходе разбойных нападений 17 человек и ранили ещё двух.

9 августа 2018 года суд по делу «банды ГТА» приговорил к пожизненному сроку Хазратхона Додохонова, Шерджона Кодирова, Анвара Улугмурадова и Умара Хасанова. Зафарджон Гулямов получил 20 лет колонии.

1 августа 2017 года пятеро участников банды напали в Мособлсуде на конвоировавших их сотрудников полиции.

В ходе перестрелки четверо нападавших получили смертельные ранения, Додохонова госпитализировали. Также были ранены сотрудник Росгвардии и двое полицейских.