Верховный суд подтвердил пожизненные сроки участникам «банды ГТА»
- РИА Новости
«Приговор Московского областного суда оставить без изменения, апелляционные жалобы адвокатов — без удовлетворения», — огласил решение судья.
Как отмечается, пятый член банды был приговорён к 20 годам колонии — этот срок также подтверждён ВС. Теперь приговор вступил в законную силу.
В «банду ГТА», которая орудовала в Подмосковье в 2012—2014 годах, входили не менее 15 выходцев из Средней Азии. Они убили в ходе разбойных нападений 17 человек и ранили ещё двух.
9 августа 2018 года суд по делу «банды ГТА» приговорил к пожизненному сроку Хазратхона Додохонова, Шерджона Кодирова, Анвара Улугмурадова и Умара Хасанова. Зафарджон Гулямов получил 20 лет колонии.
1 августа 2017 года пятеро участников банды напали в Мособлсуде на конвоировавших их сотрудников полиции.
В ходе перестрелки четверо нападавших получили смертельные ранения, Додохонова госпитализировали. Также были ранены сотрудник Росгвардии и двое полицейских.