Минск не будет отказываться от политики плавающего курса нацвалюты
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«Именно гибкий, плавающий курс позволяет адекватно реагировать на конъюнктурные шоки и при этом не допускать диспропорций в соотношении спроса на иностранную валюту и её предложения на внутреннем валютном рынке», — приводит РИА Новости слова Тимошенко.
Он отметил, что «Нацбанк по-прежнему не устанавливает каких-либо целей по уровню курса белорусского рубля или темпам его изменения».
Ранее белорусский премьер Сергей Румас сообщил, что на данный момент «нельзя оценить все последствия девальвации российского рубля и резкого снижения цен на нефть».
По его словам, Нацбанк Белоруссии будет следовать рыночным тенденциям и не станет искусственно сдерживать белорусский рубль.