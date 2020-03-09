Минск не будет отказываться от политики плавающего курса нацвалюты

Пресс-секретарь Национального банка Белоруссии Александр Тимошенко заявил, что регулятор не намерен отказываться от режима плавающего курса нацвалюты.

«Именно гибкий, плавающий курс позволяет адекватно реагировать на конъюнктурные шоки и при этом не допускать диспропорций в соотношении спроса на иностранную валюту и её предложения на внутреннем валютном рынке», — приводит РИА Новости слова Тимошенко.

Он отметил, что «Нацбанк по-прежнему не устанавливает каких-либо целей по уровню курса белорусского рубля или темпам его изменения».

Ранее белорусский премьер Сергей Румас сообщил, что на данный момент «нельзя оценить все последствия девальвации российского рубля и резкого снижения цен на нефть».

По его словам, Нацбанк Белоруссии будет следовать рыночным тенденциям и не станет искусственно сдерживать белорусский рубль.