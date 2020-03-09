В Казахстане разработают антикризисный план

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провёл оперативное совещание, на котором обсуждался вопрос финансово-экономической ситуации в мире и её влияния на экономику республики.
В Казахстане разработают антикризисный план
  • РИА Новости

«По поручению Касым-Жомарта Токаева создан штаб оперативного реагирования под непосредственным руководством премьер-министра. Будет разработан антикризисный план действий, подготовлен специальный план по поддержке занятости населения, в частности на крупных предприятиях», — сообщает Tengrinews.

Также Токаев дал ряд поручений правительству, Национальному банку и другим государственным органам.

«Главное поручение — исполнить в полном объёме все социальные обязательства перед народом», — отмечает пресс-служба президента.

9 марта цены на нефть снизились на 30% на фоне распада сделки ОПЕК+. 

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