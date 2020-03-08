Политолог оценил планы Канады выделить полиции Украины $1,5 млн

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Кирилл Горшенин
Экономист, политолог Александр Дудчак в беседе с RT оценил намерение правительства Канады выделить около $1,5 млн на поддержку полиции Киева.
Политолог оценил планы Канады выделить полиции Украины $1,5 млн
  • Flickr
  • © National Police of Ukraine

Дудчак объяснил, что Канада является одной из стран, которые пытаются «принимать активное участие» в жизни постсоветского пространства.

«На Украине они (Канада. — RT) поддерживают ту политическую силу, которая сейчас чувствует себя уверенно. Министерство внутренних дел Украины — это такое ведомство, которое можно назвать «государством в государстве»... Канада принимает активное участие в продолжении той политики, которая реализуется на Украине начиная с момента государственного переворота», — заявил эксперт.

При этом политолог отметил, что в данном случае не приходится говорить об «искреннем желании» Канады поучаствовать в украинских реформах.

«Украинское государство верстают под свои потребности. Коллективный Запад делает это достаточно активно и, к сожалению, успешно. Происходит трансформация ведомства (МВД. — RT)... Можно назвать это реформами, но на самом деле происходит утверждение заданного курса», — добавил он.

Ранее в МИД Канады сообщили о планах в течение трёх лет выделить Киеву около $1,5 млн, чтобы «укрепить потенциал Национальной полиции Украины».

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