В Раде обвинили Рябошапку в развале системы прокуратуры Украины

Руководитель политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что глава Генпрокуратуры Украины Руслан Рябошапка разрушил систему прокуратуры в стране.

«Отставку Рябошапки наша фракция поддержала и подписями, и голосованием, потому что этот человек развалил систему прокуратуры... То, что произошло за те месяцы, когда Рябошапка возглавлял прокуратуру, — это фактически её уничтожение как института», — цитирует его пресс-служба партии.

Украинский депутат пояснил, что введённая Рябошапкой реформа не была эффективной и «привела к тому, что тысячи и тысячи профессионалов оказались на улице».

5 марта Рада на внеочередном заседании выразила недоверие Рябошапке. Согласно украинскому законодательству, генпрокурора увольняет президент Украины по согласию с парламентом.