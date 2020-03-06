В Раде обвинили Рябошапку в развале системы прокуратуры Украины

Короткая ссылка
Руководитель политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что глава Генпрокуратуры Украины Руслан Рябошапка разрушил систему прокуратуры в стране.
В Раде обвинили Рябошапку в развале системы прокуратуры Украины
  • @gp.gov.ua
  • Facebook

«Отставку Рябошапки наша фракция поддержала и подписями, и голосованием, потому что этот человек развалил систему прокуратуры... То, что произошло за те месяцы, когда Рябошапка возглавлял прокуратуру, — это фактически её уничтожение как института», — цитирует его пресс-служба партии.

Украинский депутат пояснил, что введённая Рябошапкой реформа не была эффективной и «привела к тому, что тысячи и тысячи профессионалов оказались на улице».

5 марта Рада на внеочередном заседании выразила недоверие Рябошапке. Согласно украинскому законодательству, генпрокурора увольняет президент Украины по согласию с парламентом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить