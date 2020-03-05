Медведев прибыл в Казахстан для встречи с руководством страны

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Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прибыл в Казахстан, он планирует встретиться с руководством страны для обсуждения отношений и сотрудничества в сфере безопасности.
Медведев прибыл в Казахстан для встречи с руководством страны
  • РИА Новости

«В ходе рабочих встреч Медведев обсудит вопросы российско-казахстанских отношений, включая сотрудничество в сфере безопасности», — цитирует РИА Новости секретариат Совбеза России.

Планируется, что Медеведев встретится с первым главой Казахстана, председателем Совета безопасности республики Нурсултаном Назарбаевым, президентом Казахстана Касым- Жомартом Токаевым и главой Комитета национальной безопасности республики Каримом Масимовым.

В начале февраля министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл встречу с послом Казахстана Ермеком Кошербаевым, стороны подтвердили обоюдный настрой на дальнейшее укрепление российско-казахстанских отношений.

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