Лавров провёл встречу с послом Казахстана

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл встречу с послом Казахстана Ермеком Кошербаевым.
Лавров провёл встречу с послом Казахстана
  • Reuters

«Министр иностранных дел Российской Федерации С.В. Лавров провёл краткую встречу с вновь назначенным послом Республики Казахстан в Российской Федерации Е.Б. Кошербаевым», — говорится в сообщении на сайте внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что стороны обменялись мнениями по самым актуальным вопросам повестки дня.

«Стороны подтвердили обоюдный настрой на дальнейшее укрепление российско-казахстанских отношений», — указано в тексте.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил премьер-министру России Михаилу Мишустину, что с удовольствием посетит парад Победы в Москве, посвященный 75-й годовщине победы в Великой Отечественной войне.

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