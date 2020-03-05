Казахстан пока не имеет оснований для поставок нефти в Белоруссию
- РИА Новости
«Для того чтобы поставки нефти и нефтепродуктов в Белоруссию пошли, необходимо двустороннее соглашение... Мы на сегодняшний день не имеем основания для поставки», — приводит ТАСС его слова.
Он отметил, что в рамках ЕАЭС до 1 января 2025 года все взаимоотношения по энергоресурсам регулируются в двусторонних соглашениях, это соглашение у Казахстана имеется только с Россией.
Он отметил, что соглашение с Белоруссией находится в стадии проработки.
Ранее вице-премьер Белоруссии Игорь Ляшенко заявил, что Минск заинтересован в беспошлинных поставках нефти из Казахстана.