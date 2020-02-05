Белоруссия рассчитывает получать нефть из Казахстана беспошлинно

Вице-премьер Белоруссии Игорь Ляшенко заявил, что Минск заинтересован в беспошлинных поставках нефти из Казахстана.

«Вопрос касается коммерческого блока: поставка с пошлиной либо без. Он находится на рассмотрении казахстанской стороны. Интерес белорусский понятен — беспошлинная поставка нефти. Это позволит максимально приблизить её к стоимости российской нефти», — приводит БЕЛТА слова Ляшенко.

По его мнению, соглашение о поставках нефти из Казахстана в Белоруссию будет подписано в самое ближайшее время.

Ранее глава казахстанского Министерства энергетики Нурлан Ногаев прокомментировал ожидающиеся переговоры с представителями «Белнефтехима» в Нур-Султане по вопросу поставок нефти из Казахстана в Белоруссию.