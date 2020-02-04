В Казахстане рассказали о позиции в переговорах с Белоруссией по нефти
- globallookpress.com
«Наша позиция — диверсификация поставок, министерство занимается организацией политики... Мы на сегодняшний день как министерство организовываем им встречи с ресурсодержателями по их просьбе», — цитирует его ТАСС.
Он отметил, что в настоящее время прорабатывается соглашение о сотрудничестве двух стран в данной сфере, по итогам которого Белоруссия может принять решение о закупке нефти у Казахстана.
В конце января президент Белоруссии Александр Лукашенко уполномочил правительство вести переговоры с Казахстаном по соглашению о поставках нефти.