В МИД Белоруссии объяснили, почему не работает группа по интеграции

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что Минск не видит смысла работать над «дорожными картами» по углублению интеграции с Москвой, пока не решены вопросы поставок нефти.

«Давайте... решим вопрос с нефтяными поставками, а потом уже будем дальше думать», — приводит Интерфакс его слова.

Он отметил, что в настоящее время не работает рабочая группа Белоруссии и России по интеграции.

«Смысла нет сейчас работать над этими дорожными картами, пока не будут решены эти (нефтяные. — RT) вопросы», — отметил он.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика привержена интеграционным процессам, но при чётком следовании своим интересам, и назвал это суперпрагматичной позицией.