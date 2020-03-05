В МИД Белоруссии объяснили, почему не работает группа по интеграции

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Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что Минск не видит смысла работать над «дорожными картами» по углублению интеграции с Москвой, пока не решены вопросы поставок нефти.
В МИД Белоруссии объяснили, почему не работает группа по интеграции
  • РИА Новости

«Давайте... решим вопрос с нефтяными поставками, а потом уже будем дальше думать», — приводит Интерфакс его слова.

Он отметил, что в настоящее время не работает рабочая группа Белоруссии и России по интеграции.

«Смысла нет сейчас работать над этими дорожными картами, пока не будут решены эти (нефтяные. — RT) вопросы», — отметил он.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика привержена интеграционным процессам, но при чётком следовании своим интересам, и назвал это суперпрагматичной позицией. 

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