В МИД Белоруссии объяснили, почему не работает группа по интеграции
- РИА Новости
«Давайте... решим вопрос с нефтяными поставками, а потом уже будем дальше думать», — приводит Интерфакс его слова.
Он отметил, что в настоящее время не работает рабочая группа Белоруссии и России по интеграции.
«Смысла нет сейчас работать над этими дорожными картами, пока не будут решены эти (нефтяные. — RT) вопросы», — отметил он.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика привержена интеграционным процессам, но при чётком следовании своим интересам, и назвал это суперпрагматичной позицией.