Лукашенко рассказал о суперпрагматичной позиции Белоруссии

Короткая ссылка
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с генсеком ОДКБ Станиславом Засем заявил, что республика привержена интеграционным процессам, но при чётком следовании своим интересам, и назвал это суперпрагматичной позицией. 
Лукашенко рассказал о суперпрагматичной позиции Белоруссии
  • РИА Новости

Об этом сообщает БЕЛТА.

«Мы будем, как и прежде, привержены интеграционным процессам, в том числе в военной сфере, но при этом будем чётко следовать нашим интересам. На эту суперпрагматичную позицию ты знаешь, кто подталкивает республики, которые находятся вокруг этого интегратора», — заявил Лукашенко в разговоре с Засем.

Глава государства отметил, что интересы Белоруссии должны соблюдаться в интересах ОДКБ, и добавил, что они не противоречат интересам России и других членов ОДКБ.

«Да и не очень-то противоречат интересам Украины — нашей главной южной соседки. По крайней мере, мы делали и будем делать всё для того, чтобы на Украине было мирно и спокойно», — отметил Лукашенко.

По его словам, это позиция, исходящая из «менталитета белорусского народа».

Ранее Лукашенко заявил, что Белоруссия по-прежнему привержена «реальной интеграции» с Россией в рамках Союзного государства, но без понуждения.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить