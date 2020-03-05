Лукашенко рассказал о суперпрагматичной позиции Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с генсеком ОДКБ Станиславом Засем заявил, что республика привержена интеграционным процессам, но при чётком следовании своим интересам, и назвал это суперпрагматичной позицией.

Об этом сообщает БЕЛТА.

«Мы будем, как и прежде, привержены интеграционным процессам, в том числе в военной сфере, но при этом будем чётко следовать нашим интересам. На эту суперпрагматичную позицию ты знаешь, кто подталкивает республики, которые находятся вокруг этого интегратора», — заявил Лукашенко в разговоре с Засем.

Глава государства отметил, что интересы Белоруссии должны соблюдаться в интересах ОДКБ, и добавил, что они не противоречат интересам России и других членов ОДКБ.

«Да и не очень-то противоречат интересам Украины — нашей главной южной соседки. По крайней мере, мы делали и будем делать всё для того, чтобы на Украине было мирно и спокойно», — отметил Лукашенко.

По его словам, это позиция, исходящая из «менталитета белорусского народа».

Ранее Лукашенко заявил, что Белоруссия по-прежнему привержена «реальной интеграции» с Россией в рамках Союзного государства, но без понуждения.