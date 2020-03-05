Казахстан запретит въезд для граждан Южной Кореи

Власти Казахстана приняли решение с 8 марта временно запретить въезд в республику граждан Южной Кореи из-за распространения коронавируса COVID-19.

«Межведомственной комиссией принято решение, что с 8 марта у нас приостановлен въезд граждан Южной Кореи», — приводит ТАСС слова вице-министра индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Берика Камалиева.

Он отметил, что к полёту из Казахстана в Южную Корею и обратно будут допускаться только граждане Казахстана.

Число случаев заражения COVID-19 в Южной Корее возросло на 322, достигнув 6088, умерли 40 человек.

Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын направил президенту Южной Кореи Мун Чжэ Ину письмо, в котором выразил поддержку усилиям страны в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-2019.